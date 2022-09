Arriva iPhone 14 con tante novità a prezzi invariati (Di giovedì 8 settembre 2022) Apple lancia il nuovo iPhone 14 e a sorpresa lascia i prezzi invariati rispetto al modello precedente. L'iPhone 14 con schermo da 6.1 costa 799 dollari, la versione Plus con schermo da 6.7 899 dollari, mentre per i Pro e Pro max occorrono 999 e 1.099 dollari. Gli analisti si aspettavano un aumento di un centinaio di dollari. Non è stato invece presentato l'atteso headset per la realtà virtuale, rimandato al prossimo anno. Tiepida la reazione in Borsa: Apple ha chiuso in rialzo dello 0,9% a 156 dollari, a fronte di un +2,14% del Nasdaq.Fra le novità dell'iPhone 14, il processore super veloce A16, camera da 48 megapixel, crash detection e, a sorpresa, la connettività satellitare per le chiamate di emergenza dove la rete non è disponibile. Un servizio atteso già con il 13 e che fa il suo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) Apple lancia il nuovo14 e a sorpresa lascia irispetto al modello precedente. L'14 con schermo da 6.1 costa 799 dollari, la versione Plus con schermo da 6.7 899 dollari, mentre per i Pro e Pro max occorrono 999 e 1.099 dollari. Gli analisti si aspettavano un aumento di un centinaio di dollari. Non è stato invece presentato l'atteso headset per la realtà virtuale, rimandato al prossimo anno. Tiepida la reazione in Borsa: Apple ha chiuso in rialzo dello 0,9% a 156 dollari, a fronte di un +2,14% del Nasdaq.Fra ledell'14, il processore super veloce A16, camera da 48 megapixel, crash detection e, a sorpresa, la connettività satellitare per le chiamate di emergenza dove la rete non è disponibile. Un servizio atteso già con il 13 e che fa il suo ...

