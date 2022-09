Volley, Mondiali 2022, Alessandro Michieletto: “Siamo un gruppo fantastico, orgogliosi di difendere questa maglia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con una prestazione al limite della perfezione, l’Italia ha battuto la Francia, favorita numero uno per la vittoria finale, guadagnando così il pass per le semifinali di questo Campionato del Mondo. Tra i grandi protagonisti di questa piccola impresa c’è il giocane schiacciatore Alessandro Michieletto, autore di 14 punti e di una performance importante a tutto tondo. Il 20enne di Desenzano del Garda ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Sky al termine dell’incontro: “Oggi è stato bellissimo, ci Siamo diverititi in campo a giocare contro una grandissima squadra che quest’estate ci ha sempre battuti”. “Volevamo rifarci – ha aggiunto Michieletto – e farlo oggi, in questa occasione e con tanti tifosi venuti a sostenerci è stato fantastico. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Con una prestazione al limite della perfezione, l’Italia ha battuto la Francia, favorita numero uno per la vittoria finale, guadagnando così il pass per le semifinali di questo Campionato del Mondo. Tra i grandi protagonisti dipiccola impresa c’è il giocane schiacciatore, autore di 14 punti e di una performance importante a tutto tondo. Il 20enne di Desenzano del Garda ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Sky al termine dell’incontro: “Oggi è stato bellissimo, cidiverititi in campo a giocare contro una grandissima squadra che quest’estate ci ha sempre battuti”. “Volevamo rifarci – ha aggiunto– e farlo oggi, inoccasione e con tanti tifosi venuti a sostenerci è stato. ...

