Ucraina: partito Putin propone referendum annessione 4/11 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Putin, Russia Unita, propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre. "Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildi, Russia Unita,undidei territori ucraini il 4 novembre. "Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, ...

martaottaviani : Livello ingerenza della #Russia nella #campagnaelettorale ha raggiunto un punto tale che tutti i leader di partito… - elio_vito : Per Berlusconi la responsabilità dell'invasione dell'Ucraina non è di Putin ma...dei comunisti!?? Certi amori non fi… - petergomezblog : L’ultima di Berlusconi: “Putin? Ha fatto la guerra in Ucraina per le pressioni interne e quelle del partito comunis… - News24_it : Ucraina: partito Putin propone referendum annessione 4/11 - iconanews : Ucraina: partito Putin propone referendum annessione 4/11 -