Siccità | l’emergenza non finisce | Lombardia e Piemonte in difficoltà A Firenze nasce un portale per aiutare gli agricoltori

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Lo scenario rimane dielevata“, spiega Alessandro Bratti, segretario generale AdbPo-MiTe, che si occupa di monitorare la crisi idrica. Le piogge che hanno raffrescato buona parte dell’Italia al ritorno delle vacanze, quindi, non hanno migliorato la situazione. L’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici testimonia checontinuano a essere vittima della scarsità d’acqua: i laghi alpini, che di solito sono un pozzo di acqua, restano decisamente a secco. L’unica eccezione, come negli scorsi mesi, è il Garda, mentre la portata del Po rimane sotto la sua media, nonostante la risalita delle acque salmastre. “Questa situazione ci impone di tenere alta la guardia e per queste ragioni abbiamo fissato la prossima riunione dell’Osservatorio per il giorno 21 settembre”, conclude Bratti. Nel frattempo, gli ...

PESCARA - 'Chiediamo al Governo di sostenere concretamente l'agricoltura, messa in ginocchio dalla siccità, dal caro gasolio e dall'emergenza energetica dovuta alla guerra in Ucraina'. Così il presidente di Cia Abruzzo, Nicola Sichetti, nell'appello ai