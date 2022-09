(Di mercoledì 7 settembre 2022) Mese caldo per la finalizzazione della vendita della. Restano tre i potenziali acquirenti ancora in corsa per aggiudicarsi il club blucerchiato e che hanno fatto arrivare le proprie manifestazioni d’interesse alla banca d’affari Lazard e al trustee Gianluca Vidal. Si tratta di due gruppi americani e una cordata di investitori del Golfo Persico, rappresentata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #Sampdoria, spunta l’interesse di una Spac Usa - SampNews24 : #Rizzo e il primo gol con la #Sampdoria: spunta una dedica sui social – FOTO - Fprime86 : RT @theworldnews74: Al Bentegodi la spunta il Verona che batte la Sampdoria 2-1. - theworldnews74 : Al Bentegodi la spunta il Verona che batte la Sampdoria 2-1. - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Verre resta? Spunta l’indizio social – FOTO -

Calcio e Finanza

Occasione importante per il Bologna con Lucumì che rilancia in avanti, buca la difesa eDe ... Palla illuminante dell'exe Villareale, oltre che Torino, che serve immediatamente ...Ladi misura il Milan 3 - 2 , dopo essere andato sotto per un 'golazo' di Brozovic al 21 ,... Verona -alle 18 e Udinese - Roma alle 20.45. Arrivederci a domani e buona domenica! ... Sampdoria, spunta l’interesse di una Spac Usa Luca Rizzo, ex centrocampista della Sampdoria, ha pubblicato una dedica speciale (scritta dieci anni prima) relativa al suo primo gol in blucerchiato. Ecco la foto condivisa sul suo profilo Instagram.Prima vittoria dell’ Hellas Verona, che ribalta la Sampdoria e porta a casa tre punti d’ossigeno. Le pagelle di Calciostyle. Montipò 6: quel che di pericoloso propone la Sampdoria, lui respinge. Sul g ...