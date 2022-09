Putin torna a minacciare l’Europa | «Stop a gas e petrolio con price cap | Ue torni in sé Basta sanzioni | o sarà catastrofe umanitaria» – Il video

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirto a. «Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né, né carbone. Niente», ha dichiarato il leader del Cremlino da Vladivostok dove è in corso la sessione plenaria dell’Eastern Economic Forum, un evento annuale per incoraggiare gli investimenti stranieri nella Russia orientale. Nello specifico,ha fatto riferimento a quei Paesi che imporranno uncap al gas russo. Si prevede che tetto al prezzo del gas aiuterebbe i Paesi Europei a contenere il costo dell’energia, che in questi mesi si è ripercosso su gran parte dei beni e dei servizi, compresi quelli alimentari. Proprio nel prezzo di questi ultimi il presidente russo ha visto un’altra ...

Il petrolio torna a salire, a causa della minaccia che la Russia abbandoni i suoi contratti di fornitura ... Nello specifico, Vladimir Putin ha sottolineato che il suo Paese non fornirà carburante se ... romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata era ascolto da Francesco Vitale la guerra in Ucraina giunge al 96esimo giorno Putin Alza la voce alle sanzioni imposte dei paesi occidentali in Russia costituiscono una minaccia il mondo intero la qualità della vita delle persone in Europa viene sacrificata per preservare ... La presidente della Commissione Ue è tornata a ribadire l'intenzione dell'Ue sul tetto al prezzo del gas e sulla riduzione dei consumi elettrici. Ma il presidente russo minaccia ulteriori tagli alle forniture ...