Putin: «Le sanzioni? Usa e Ue non si fermano davanti a nulla, una catastrofe umanitaria è in arrivo» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin sostiene che le sanzioni dell'Occidente sono miopi e un pericolo per il mondo intero che, secondo lui, si sta rivolgendo sempre più verso l'Asia. In un discorso all'Eastern Economic Forum nell'estremo oriente di Vladivostok, il presidente della Russia ha detto che l'Occidente ha minato l'economia globale con un tentativo «aggressivo» di imporre il proprio dominio nel mondo. Adesso, secondo lo zar, è probabile che i problemi sul mercato globale si intensifichino e una catastrofe umanitaria è all'orizzonte: «Gli Stati Uniti non si fermano davanti a nulla, ma a nessuno riuscirà l'impresa di isolare la Russia». Anche se ha ammesso che le imprese russe che per la produzione dipendevano dall'Europa adesso sono in difficoltà.

GiovaQuez : Ma se le sanzioni non ottengono alcun effetto, non hanno ripercussioni sull'economia russa e il Paese continua a vi… - CottarelliCPI : Le sanzioni danneggiano la Russia.Chi lo nega guarda al surplus commerciale russo. Ma il surplus non lo possono usa… - AlexBazzaro : #Salvini: “Putin ha torto marcio: ha scatenato una guerra orrenda, invaso un Paese e riportato morte e distruzione… - cixpasticcio : RT @apri_la_mente: Comunque questo Putin è proprio un demente, le sanzioni avvantaggiano la Russia e lui chiede di levarle. ?????????? - MARCPOLISTENA1 : RT @apri_la_mente: Comunque questo Putin è proprio un demente, le sanzioni avvantaggiano la Russia e lui chiede di levarle. ?????????? -