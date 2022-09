Psr, Caputo: Campania regione virtuosa. Superata la soglia di disimpegno 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Anche quest’anno la Campania si dimostra una regione virtuosa nella spesa dei fondi del PSR, superando con largo anticipo e di oltre 5 milioni di euro la soglia di disimpegno del Programma di Sviluppo Rurale. Sono stati pienamente rispettati i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessità di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale – Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo. Abbiamo raggiunto una spesa di 1,4 miliardi di euro, – spiega l’assessore – cifra che contiamo di incrementare nei prossimi quattro mesi. Risorse di cui hanno beneficiato oltre 35mila soggetti nel corso del periodo di programmazione. Il 28% delle risorse è stata utilizzata per aumentare la competitività delle Pmi, mentre il 25% è stata destinata ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Anche quest’anno lasi dimostra unanella spesa dei fondi del PSR, superando con largo anticipo e di oltre 5 milioni di euro ladidel Programma di Sviluppo Rurale. Sono stati pienamente rispettati i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessità di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale – Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola. Abbiamo raggiunto una spesa di 1,4 miliardi di euro, – spiega l’assessore – cifra che contiamo di incrementare nei prossimi quattro mesi. Risorse di cui hanno beneficiato oltre 35mila soggetti nel corso del periodo di programmazione. Il 28% delle risorse è stata utilizzata per aumentare la competitività delle Pmi, mentre il 25% è stata destinata ...

