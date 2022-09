“Pre-Occupiamoci della meningite…e non solo” | in streaming su Adnkronos

(Di mercoledì 7 settembre 2022) () – Un’infezione grave, con esiti disabilitanti e spesso mortali: la meningite meningococcica è una delle malattie batteriche invasive contro la quale non si deve mai abbassare la guardia. La gastroenterite da rotavirus è una malattia diffusa in tutto il mondo e il rotavirus è la causa più comune di gastroenteriti virali fra i neonati e i bambini sotto i 5 anni. Se c’è una cosa che Covid-19 ci ha insegnato è che il rischio di una pandemia va affrontato – quando possibile – prima che questa si manifesti. Ecco perché è importante “pre-occuparsi” di patologia così gravi, come la meningite e la gastroenterite da rotavirus: senza allarmismi ma con una corretta informazione sugli strumenti di prevenzione disponibili. Da qui nasce l’evento “Pre-non. La ...

Accendere un faro sulla meningite, una infezione batterica che ogni anno porta al decesso del 10% di pazienti affetti, nonostante le cure adeguate. Questo l'obiettivo dell'evento 'della meningite nel Lazio', promosso da AdnKronos. All'incontro hanno preso parte pediatri infettivologi e vaccinologi per mostrare e dimostrare quanto sia importante il vaccino come ...Così Roberto Ieraci, infettivologo e vaccinologo membro del Gruppo Strategie vaccinali della Regione Lazio, partecipando alla Tavola rotonda 'della meningite nel Lazio', evento ...