Liverpool stipendi 2022 2023: da Salah ad Arthur (Di mercoledì 7 settembre 2022) Liverpool stipendi 2022 2023 – Il Liverpool si appresta a fare il suo esordio nella UEFA Champions League 2022/23. I Reds sono stati inseriti nel girone di Napoli, Ajax e Rangers. Nella prima giornata la squadra guidata da Klopp affronterà proprio gli azzurri di Spalletti allo stadio Maradona di Napoli. Il tecnico ha a disposizione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022)– Ilsi appresta a fare il suo esordio nella UEFA Champions League/23. I Reds sono stati inseriti nel girone di Napoli, Ajax e Rangers. Nella prima giornata la squadra guidata da Klopp affronterà proprio gli azzurri di Spalletti allo stadio Maradona di Napoli. Il tecnico ha a disposizione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Liverpool stipendi 2022 2023: da Salah ad Arthur: Liverpool stipendi 2022 2023 – Il Li… - malebolge79 : @SciabolataFFP A me sembra che il Liverpool abbia visto in Arthur il vice Alcantara, come caratteristiche; potendos… - OnolyH : @Tucumaniano Il problema è che al Liverpool del monte ingaggi non gliene frega nulla Quelli che dovremmo piazzare n… -