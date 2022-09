LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | tentativi di attacchi ma il plotone non lascia spazi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DI ROGLIC PRIMOZ ROGLIC SI RITIRA 13.48 Ci prova l’australiano Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) ma anche in questo caso è ripreso dal gruppo. 13.44 Nulla da fare neanche in questo caso, ilrecupera il distacco venutosi a creare. 13.40 Ci provano adesso tre corridori: i due francesi Clément Russo (Arkéa-Samsic) e Clément Champoussin (AG2R Citroen Team) e il britannico Jame Shaw (EF Education-Easy Post). 13.36 Ma il suo tentativo non va a buon fine. 13.32 Prova l’attacco l’irlandese Ryan Mullen (BORA-hansgrohe). 13.28 Ecco i corridori prima di intraprendere il percorso di trasferimento: @charlylopezph #La22 pic.twitter.com/ZualLX41Rf — La(@la) ...

13.20 Raggiunto il chilometro zero, al via la tappa odierna della a España 2022! 13.19 Problemi nel tratto di trasferimento per il belga Louis Vervaeke (Quick - Step Alpha Vinyl Team) e per il neozelandese Patrick Bevin (Israel - Premier Tech). 12.54 Problemi per Remi Cavagna durante il trasferimento. 12.50 Cominciato il percorso di trasferimento, manca sempre meno all'inizio della frazione odierna. Sfuma il sogno del quarto successo consecutivo nella corsa spagnola. Evenepoel ora deve difendersi da Mas, staccato di 2'01. Non ha smaltito la caduta occorsa nel finale della tappa di ieri Primoz Roglic, costretto al ritiro dalla Vuelta de España.