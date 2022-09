Lipsia, UFFICIALE l’esonero di Tedesco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Lipsia, dopo la sconfitta interna in Champions League, ha deciso di esonerare l’allenatore Domenico Tedesco Il Lipsia, dopo la sconfitta interna in Champions League, ha deciso di esonerare l’allenatore Domenico Tedesco. RB Leipzig stellt Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung frei. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren.— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 7, 2022 «L’RB Lipsia rilascia con effetto immediato l’allenatore Domenico Tedesco. Anche i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky saranno esonerati dall’incarico. RB Lipsia fornirà informazioni tempestive su un accordo successore». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il, dopo la sconfitta interna in Champions League, ha deciso di esonerare l’allenatore DomenicoIl, dopo la sconfitta interna in Champions League, ha deciso di esonerare l’allenatore Domenico. RB Leipzig stellt Cheftrainer Domenicomit sofortiger Wirkung frei. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren.— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 7, 2022 «L’RBrilascia con effetto immediato l’allenatore Domenico. Anche i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky saranno esonerati dall’incarico. RBfornirà informazioni tempestive su un accordo successore». L'articolo proviene da ...

