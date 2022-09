L’idillio con Xavi è finito | Arteta pronto a tutto | Juve beffata

status258668807 : RT @amdo61: Il @pdnetwork ha passato due anni a scodinzolare dietro ad Conte evitando qualsiasi discorso che potesse turbare l'idillio con… - amdo61 : Il @pdnetwork ha passato due anni a scodinzolare dietro ad Conte evitando qualsiasi discorso che potesse turbare l'… - Albe1414 : @giallideilimoni @EnricoLetta Il suo obiettivo era il campo largo. Offrendo accordo a R. avrebbe inficiato l'accord… - Martina95190659 : @pescarese1973 Sto vivendo lo stesso ????con la differenza che già ci separammo anni fa ,poi lui fece di tutto per ri… - syjchanel : RT @itstaecpm: @syjchanel ? il sangue del mio sangue serra con me tutti i lucchetti del nostro idillio e, incoronandoci a vicenda, ci ricon… -

UdineToday

... che a quel punto ha trasformatodei team radio ...pensava che il box avrebbe dovuto lasciare Russell dietro di luile ......ancor più viaggiatorila presenza di altri turisti di fuori regione, che in questo mese verranno in Calabria per scoprire se tra i Giganti di Croce di Magara scatterà la scintilla etra ... Se finisce l'idillio con l'amministratore, come cambiarlo e sceglierne un altro