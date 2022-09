La giornata perfetta dipende da un numero «magico»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La? Il segreto sta tutto in unche, ve lo diciamo subito, è il37. Così ha stabilito Anne-Marie Imafidon, matematica presidente della British Science Association, superstar dei numeri considerata un prodigio sin da quando era bambina. Il 37, in particolare, è il» che deriva da uno studio che Imafidon ha condotto con 2000 partecipanti, tutti residenti in Gran Bretagna, per il marchio di cereali Kellogg's, proprio per cercare di capire cosa faccia davvero la differenza per migliorare le nostre giornate e, in definitiva, la nostra vita. Per trovare la formula dellala scienziata ha fatto una lista di buone abitudini da mettere in pratica di prima mattina, appena svegli, che contribuiscono a ...