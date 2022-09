Inter-Bayern Monaco stasera in tv | data | orario | canale e diretta streaming Champions League 2022 2023

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, partita valida per la prima giornata della fase a gironi della. I nerazzurri davanti al proprio pubblico proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e a partire nel migliore dei modi in questa loro campagna europea. Di fronte una delle favorite della competizione. Calcio d’inizio oggi, mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Non è prevista alcunain chiaro. IL PROGRAMMA I ...

massisironi : RT @facciacalcio: Dopo una lunga cavalcata Nicola Berti supera Raimond Auman e segna la seconda rete nella sfida tra Bayern Monaco e Inter… - facciacalcio : Dopo una lunga cavalcata Nicola Berti supera Raimond Auman e segna la seconda rete nella sfida tra Bayern Monaco e… - fcin1908it : Onana, è il giorno del sorpasso? D’Ambrosio insidia De Vrij, cambiano anche le fasce - underoverbets : RT @infobetting: Questa sera #InterBayern: probabili formazioni, analisi, ultime quote e pronostico - Mingaball : RT @infobetting: Questa sera #InterBayern: probabili formazioni, analisi, ultime quote e pronostico -

Statistiche. Non sempre sono significative, ma spesso aiutano a fotografare la situazione, o a capirla meglio. Non servono i numeri per sapere che il, che mercoledì sera sfiderà l'a San Siro, sia una squadra forte. Poi però, proprio grazie alle statistiche, ci si rende conto che oltre alla qualità tecnica c'è qualcosa in più: la fame, ...Monaco si sono incontrate sette volte in competizioni europee, con il bilancio in equilibrio grazie a tre vittorie ciascuna (1N). Uno dei tre successi dell'contro la squadra ...questa sera tocca a Inter e Napoli debuttare nella principale competizione continentale. I nerazzurri attendono, a San Siro, il Bayern Monaco.Dopo il ko nel Derby, l’Inter di Inzaghi cerca l’impresa contro il Bayern Monaco. Oggi ci sarà l’esordio in Champions League - ore 21.00 - e il tecnico nerazzurro potrebbe sorprendere con le scelte in ...