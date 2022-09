Inaugurata dal governatore De Luca l’autostazione: “Anni di chiacchiere alle spalle” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiAvellino – “Abbiamo trent’Anni di chiacchiere alle spalle, tempo perso e problemi burocratici. E’ una delle tante opere rimaste appese nella regione Campania che noi siamo chiamati a riprendere ma soprattutto completare“. Parla così il governatore, Vincenzo De Luca intervenuto nella mattinata per l’inaugurazione dell’autostazione ad Avellino. “Abbiamo lavorato con grande determinazione, ripartendo con l’appalto da zero – afferma De Luca – In due Anni abbiamo raggiunto un risultato straordinario. Consentirà di avere grandi collegamenti regionali e extra. Ci sarà anche un piccolo centro commerciale, asilo nido e soprattutto 221 posti di parcheggi auto interrato che sono al servizio della città. Ovviamente ci ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiAvellino – “Abbiamo trent’disp, tempo perso e problemi burocratici. E’ una delle tante opere rimaste appese nella regione Campania che noi siamo chiamati a riprendere ma soprattutto completare“. Parla così il, Vincenzo Deintervenuto nella mattinata per l’inaugurazione delad Avellino. “Abbiamo lavorato con grande determinazione, ripartendo con l’appalto da zero – afferma De– In dueabbiamo raggiunto un risultato straordinario. Consentirà di avere grandi collegamenti regionali e extra. Ci sarà anche un piccolo centro commerciale, asilo nido e soprattutto 221 posti di parcheggi auto interrato che sono al servizio della città. Ovviamente ci ...

anteprima24 : ** Inaugurata dal governatore De Luca l'autostazione: 'Anni di chiacchiere alle spalle' ** - irpiniatimes1 : Avellino, inaugurata dal governatore De Luca l’autostazione - AldosSavoldelli : RT @UniVerona: Oggi, 6/9, nell'ambito delle iniziative organizzate per l'inaugurazione della nuova sede del #CeRiSM #Univr al Be Factory -… - fisco24_info : Il Teatro Dal Verme racconta i suoi primi 150 anni: Compleanno il 14/9, incontri e mostra inaugurata da Paolo Rossi - HCHolmberg1 : RT @UniVerona: Oggi, 6/9, nell'ambito delle iniziative organizzate per l'inaugurazione della nuova sede del #CeRiSM #Univr al Be Factory -… -