(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'agenzia di rating stima che il tagliando energetico dell'supererà i suoi livelli pre - pandemia di ben oltre mille miliardi di euro, per effetto della stretta alle esportazioni di gas ...

L'agenzia di rating stima che il tagliando energetico dell'Europa supererà i suoi livelli pre - pandemia di ben oltre mille miliardi di euro, per effetto della stretta alle esportazioni di...... 'i governi sono intervenuti con misure senza precedenti per supportare il funzionamento del mercato e specifiche utilities' ma nonostante ciò, 'l'inevitabile riforma del mercato delè complessa ... Gas, Standard & Poor's: "Bolletta Europa aumenterà di un trilione" La chiusura ''a tempo indeterminato'' del Nord Stream secondo Standard & Poor's viene considerato ''permanente''.Le bollette aumentano, ma di quanto in realtà S&P stima che «la bolletta energetica dell'Europa supererà i suoi livelli pre-pandemia di ben oltre mille miliardi ...