F1 | Gp Monza 2022 | la Ferrari omaggia le sue origini e si “tinge” di giallo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sarà un Gran Premio speciale quello diin F1 per la Scuderia, che si appresta a scendere in pista con una veste speciale, a sottolineare la ricorrenza del centenario dell’autodromo. I caschi dei piloti, le tute, nonché la livrea della F1-75 saranno all’insegna delper celebrare ledella casa attraverso uno dei colori fondamentali della. Fin dalla nascita della Scuderia nel 1929 infatti, proseguendo con la fondazione della casa automobilistica 75 anni fa, il Cavallino rampante ha proprio nel, scelto da Enzotra i due colori dello stemma di Modena uno degli elementi distintivi del proprio marchio, al pari del Cavallino Rampante e della banda tricolore in alto. Ecco le immagini. #essere...

C'è la storia e l'appartenenza dietro la scelta della livrea speciale che la Ferrari sfoggerà nel GP d'Italia a. La F1 - 75 avrà ampie pennellate di giallo, colore da considerare un po' come "...La Ferrari si tinge di giallo. A Monza il team di Maranello si presenterà con abbigliamento, camion e anche livrea della SF-75 diversificati.