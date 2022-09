Donatella Versace | il lutto che l’ha stravolta | ucciso con due colpi di pistola

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Grande donna conosciuta da tutti nel mondo della moda, Antonella, in cuor suo, combatte tutti i giorni con un immenso dolore provocato da un terribileha scelto di raccontare il suo stato d’animo, un dolore con cui convive da tempo. È stata lei stessa a descivere quella sofferenza cheportata a rivedere le sue priorità. Originaria di Reggio Calabria,nasce il 2 maggio del 1955. Intorno agli anni 80 debutta nel mondo della moda. È questo un qualcosa che avviene nel momento in cui si trasferisce a Milano con il fratello Gianni. Il suo lavoro inizialmente era quello di occuparsi delle pubbliche relazioni. Solo in seguito il fratello la mette a capo dellaVersus. La vita ...

8924liom : @domaniottemS Non è un outfit mia cara Donatella Versace ???? è un kit di sopravvivenza ?????? - koneko_nana : Delle labbra da far invidia a Nina Moric e Donatella Versace - puppydogexpress : Donatella Versace - wasitpio : donatella VERSACE ?? - kut_ee : Donatella VERSACE?? -

Fortementein.com

Non era una santa,mi disse che era andata a prendere un pantalone e aveva preso 27 paia di pantaloni dello stesso modello in colori diversi , ma cosa se ne faceva, aveva tre gambe"...... chiamali scemi), si è sposata di nuovo (invitando solo cinque celeb: Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore,; è forse questo il G8). All'appello mancava solo la ... Lutto Donatella Versace, "Un dolore troppo forte per continuare a vivere" Donatella Milani si trova all'ospedale. A comunicarlo è la stessa cantante che su Instagram ha condiviso una foto di lei con il collare distesa su un lettino e con la flebo. Milani ha avuto un inciden ...Gli ultimi look della cantante Avril Lavigne hanno acceso il gossip su una possibile collaborazione fashion con Donatella Versace: l’evoluzione ...