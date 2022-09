Covid, le news di oggi. Fiaso: -21% ricoveri e -28% terapie intensive in 7 giorni. LIVE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Covid arretra in corsia. In una settimana la curva dei ricoveri, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, è scesa nettamente del 21,5%: è il dato che emerge dalla rilevazione del 6 settembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso. Dopo l'ok da parte dell'Ema, arriva anche il via libera dell'Aifa ai vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilarretra in corsia. In una settimana la curva dei, sia nei reparti ordinari sia nelle, è scesa nettamente del 21,5%: è il dato che emerge dalla rilevazione del 6 settembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete di. Dopo l'ok da parte dell'Ema, arriva anche il via libera dell'Aifa ai vaccini anti-aggiornati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2

