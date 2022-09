Come lui nessuno mai! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre il mondo bisbiglia sul ritorno di fiamma di Bradley Cooper e Irina Shayk (complice una foto postata su Instagram di una vacanza insieme alle Bahamas), lui che fa? Mostra al mondo tutta la sua bellezza rassicurante per l’ultima campagna pubblicitaria che lo vede protagonista. La sua prima per Louis Vuitton. È l’attore il nuovo ambassador dell’iconico orologio da polso Tambour, che quest’anno celebra i suoi 20 anni di vita. E ora vogliamo sapere tutto. Bradley Cooper per Louis Vuitton: la campagna Un uomo moderno, bello, rassicurante, che guarda il mondo dall’alto, tra le nuvole. E si osserva bambino, con un aquilone. Che prende il volo e lascia immaginare il futuro perfetto che arriverà. La campagna pubblicitaria per la campagna Tambour Twenty, tramite gli scatti del fotografo Boo George, evoca questo: un senso di ottimismo giovanile e di sogni che prendono il volo. È, poi, in ... Leggi su amica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre il mondo bisbiglia sul ritorno di fiamma di Bradley Cooper e Irina Shayk (complice una foto postata su Instagram di una vacanza insieme alle Bahamas), lui che fa? Mostra al mondo tutta la sua bellezza rassicurante per l’ultima campagna pubblicitaria che lo vede protagonista. La sua prima per Louis Vuitton. È l’attore il nuovo ambassador dell’iconico orologio da polso Tambour, che quest’anno celebra i suoi 20 anni di vita. E ora vogliamo sapere tutto. Bradley Cooper per Louis Vuitton: la campagna Un uomo moderno, bello, rassicurante, che guarda il mondo dall’alto, tra le nuvole. E si osserva bambino, con un aquilone. Che prende il volo e lascia immaginare il futuro perfetto che arriverà. La campagna pubblicitaria per la campagna Tambour Twenty, tramite gli scatti del fotografo Boo George, evoca questo: un senso di ottimismo giovanile e di sogni che prendono il volo. È, poi, in ...

