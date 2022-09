Cile | bimbo vestito da Superman irrompe in bici durante un discorso del presidente

infoitestero : Bimbo vestito da Superman e in bicicletta fa irruzione durante un comizio del Presidente del Cile - infoitestero : Bimbo vestito da Superman e in bicicletta fa irruzione durante un comizio del Presidente del Cile -

Curioso fuoriprogramma mentre il presidente del, Gabriel Boric, stava tenendo un comizio con uno dei discorsi piu' importanti della sua nazione e del suo governo, riguardante la nuova Costituzione che i cileni sono stati chiamati a votare. All'..., 07 settembre 2022 Un bambino su una bicicletta e vestito da Superman ha 'fatto irruzione' duranto un comizio del Presidente delGabriel Boric. Il bambino ha iniziato a girare a bordo della sua bici attorno al presidente, che non si è scomposto e ha continuato il discorso. Il video. / Presidenza delCile, bimbo vestito da Superman irrompe in bici durante un discorso del presidente Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Curioso fuoriprogramma mentre il presidente del Cile, Gabriel Boric, stava tenendo un comizio con uno dei discorsi piu' importanti della sua ...