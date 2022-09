VIDEO Sinner-Ivashka 3-2, US Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurro recupera da 1-3 nel 5° (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli US Open 2022 grazie alla turbolenta e sofferta vittoria ottenuta contro Ilya Ivashka. Il tennista italiano si è trovato avanti per 1-0 e 2-1 contro il rognoso bielorosso, ma è sempre stato rimontato e nel quinto set ha subito un break in apertura. Nel momento peggiore è riuscito a risalire la china da 1-3 con grande caparbietà e a infilare cinque giochi consecutivi, chiudendo in conti da vero fuoriclasse e guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di New York. Jannik Sinner ha avuto bisogno del quinto set per riuscire a vincere, come gli era riuscito nel match d’esordio contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno attenderà il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il croato Marin Cilic, in palio la ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Janniksi è qualificato ai quarti di finale degli USgrazie alla turbolenta e sofferta vittoria ottenuta contro Ilya. Il tennista italiano si è trovato avanti per 1-0 e 2-1 contro il rognoso bielorosso, ma è sempre stato rimontato e nel quinto set ha subito un break in apertura. Nel momento peggiore è riuscito a risalire la china da 1-3 con grande caparbietà e a infilare cinque giochi consecutivi, chiudendo in conti da vero fuoriclasse e guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di New York. Jannikha avuto bisogno del quinto set per riuscire a vincere, come gli era riuscito nel match d’esordio contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno attenderà il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il croato Marin Cilic, in palio la ...

Eurosport_IT : Mamma mia Sinner ?????? Salvataggio da paura, veronica e conquista del punto ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen |… - FBiasin : Per chi se lo fosse perso questa notte: #Sinner spaziale. - Eurosport_IT : MA COME L'HA CHIUSA JANNIK!? ?????? #USOpen | #Sinner | #EurosportTENNIS - ethauline : RT @lalllapallla: ha fatto più metri lui in questo scambio che io in tutta la giornata #Sinner #USOpen - Luca_1998 : RT @lalllapallla: e buonanotte #Sinner #USOpen -