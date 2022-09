Venezia 79, gli uomini avvistati in Laguna da cui prendere appunti di bellezza (Di martedì 6 settembre 2022) Non solo gioia per gli occhi femminili, ma anche vademecum di stile per gli uomini: sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia star come Harry Styles, René-Jean Page, Colin Farrell e molti altri stanno sfoderando fascino e beauty look degni di nota. Signori, vi autorizziamo a «rubare» da loro a mani basse… Leggi su vanityfair (Di martedì 6 settembre 2022) Non solo gioia per gli occhi femminili, ma anche vademecum di stile per gli: sul red carpet della Mostra del Cinema distar come Harry Styles, René-Jean Page, Colin Farrell e molti altri stanno sfoderando fascino e beauty look degni di nota. Signori, vi autorizziamo a «rubare» da loro a mani basse…

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - team_world : Al via domani la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia... tanti (tantissimi!) gli ospiti attesi: indo… - SilvinaVeinte21 : RT @TgrRaiVeneto: Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione #IoSeguoTgr #Ven… - vivodipesto : RT @____sugarcane: gs mai banale e sa indossare gli outfit, cosa non scontata a cannes tutto da unghie al makeup gridavano grinta e determi… -