Uomini e Donne, Armando Incarnato si fa i capelli bianchi e lancia una frecciatina (Di martedì 6 settembre 2022) Già in passato Armando Incarnato ha fatto discutere per i suoi look stravaganti, con i capelli tagliati e acconciati sempre in maniera diversa. Ma stavolta il noto cavaliere del trono over ha dato il meglio di sé, stravolgendo il suo aspetto con una tinta di capelli bianco latte. ”Il mio? Un semplice equilibrio sopra la follia! Il vostro? Un semplice disequilibrio nella normalità’ ha scritto Armando Incarnato su Instagram, provocando in maniera molto palese gli haters, che l’hanno sempre preso in giro per i suoi look sui generis. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne gossip, è già finita tra Roberta Di Padua e Davide Donadei? Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 settembre 2022) Già in passatoha fatto discutere per i suoi look stravaganti, con itagliati e acconciati sempre in maniera diversa. Ma stavolta il noto cavaliere del trono over ha dato il meglio di sé, stravolgendo il suo aspetto con una tinta dibianco latte. ”Il mio? Un semplice equilibrio sopra la follia! Il vostro? Un semplice disequilibrio nella normalità’ ha scrittosu Instagram, provocando in maniera molto palese gli haters, che l’hanno sempre preso in giro per i suoi look sui generis. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…gossip, è già finita tra Roberta Di Padua e Davide Donadei?e ...

TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - myrtamerlino : Manca solo il set di pentole e poi siamo al completo.??????? Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Se ques… - matteosalvinimi : Il taser funziona. Valido strumento di deterrenza ed efficace tutela per le donne e gli uomini delle Forze dell’ord… - Vale_Smurf : RT @destroyawg: so close and yet so far erano quasi arrivati a capire che il patriarcato e il maschilismo a volte hanno effetti negativi an… - Eli5Cullen : Ah il cancello chiuso in tempo che permette il ricongiungimento Ora ci manca Justin che sorvola il cortile della p… -