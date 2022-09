Una ragazza in coma è rientrata dall'Australia grazie a una raccolta fondi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Rientrerà insieme ai suoi genitori dall'Australia in Italia, con un volo fissato per il prossimo 14 settembre Mara Farci, la 29enne, originaria di Fluminimaggiore, comune del Sud Sardegna, che da due mesi si trova ricoverata in coma profondo all'Alfred Hospital di Melbourne. La giovane era stata trovata una mattina priva di sensi nella casa in cui era ospitata come ragazza alla pari e, a quel punto, era stata immediatamente ricoverata. I medici avevano constatato un generale collasso di tutti gli organi interni, legato all'anoressia di cui Mara soffriva fin da quando era adolescente. I suoi genitori, Paolo e Donatella, sono volati immediatamente in Australia per starle accanto, aiutati dai contributi della comunità di Fluminimaggiore e della Caritas diocesana di Iglesias. Appena i medici ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Rientrerà insieme ai suoi genitoriin Italia, con un volo fissato per il prossimo 14 settembre Mara Farci, la 29enne, originaria di Fluminimaggiore, comune del Sud Sardegna, che da due mesi si trova ricoverata inprofondo all'Alfred Hospital di Melbourne. La giovane era stata trovata una mattina priva di sensi nella casa in cui era ospitata comealla pari e, a quel punto, era stata immediatamente ricoverata. I medici avevano constatato un generale collasso di tutti gli organi interni, legato all'anoressia di cui Mara soffriva fin da quando era adolescente. I suoi genitori, Paolo e Donatella, sono volati immediatamente inper starle accanto, aiutati dai contributi della comunità di Fluminimaggiore e della Caritas diocesana di Iglesias. Appena i medici ...

