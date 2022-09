Sull’inquinamento si danno i numeri | a casaccio

Leggi su panorama

(Di martedì 6 settembre 2022) In fatto di politiche verdi a furia di dare inon si sa più a chi credere e si è cominciato a delirare, quando non si crede alle notizie per posizione politica e non su dati oggettivi. Ogni istituzione si sente autorizzata a pubblicare dati percentuali a suo uso e consumo, cifre che poi però condizionano politici e opinione pubblica, spingendo a fare scelte che finiscono per distruggere interi comparti produttivi. Tra le più pericolose ci sono le relazioni sulle emissioni di anidride carbonica. Sotto elezioni poi, non fosse tragico per i posti di lavoro e il tessuto produttivo che si sta distruggendo, ci sarebbe da ridere a crepapelle. Ne è esempio plateale la boutade che la sinistra e i verdi hanno fatto la settimana scorsa in Francia e poi in Italia, proponendo di proibire i voli dei jet privati. Colpevoli, secondo loro, di mettere migliaia di tonnellate di ...