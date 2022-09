Raffaella Carrà, ecco la moneta da 5 euro con il suo volto (Di martedì 6 settembre 2022) L’annuncio ufficiale sarà dato il prossimo anno. La moneta da 5 euro con il volto della Carrà non è destinata alla circolazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) L’annuncio ufficiale sarà dato il prossimo anno. Lada 5con ildellanon è destinata alla circolazione

fanpage : Raffaella Carrà sarà raffigurata sulla moneta da 2 euro nel 2023. Questo è quanto è stato deciso dall’Italia per co… - SkyTG24 : In arrivo le monete da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: verranno coniate nel 2023 - Corriere : I 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: è la prima volta per una cantante - KtrRome : RT @Cinguetterai: ?? Raffaella Carrà sulla moneta da 2 euro. ???? Ogni anno i Paesi membri della zona euro possono coniare e mettere in circo… - Clachica2La : RT @Corriere: I 2 euro con il volto di Raffaella Carrà: è la prima volta per una cantante -