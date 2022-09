Presentato in Concorso a Venezia 79 “Il Signore delle formiche” di Gianni Amelio dall’8 settembre al cinema (Di martedì 6 settembre 2022) Il nuovo film di Gianni Amelio viene Presentato oggi in Concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica e uscirà in sala l’8 settembre 2022 Il regista: “Non è più tempo di subire né di tollerare qualunque forma di sopruso verso gli individui meno protetti. Questo film vuole infondere il coraggio di ribellarsi” Il Signore delle formiche un film di Gianni Amelio sceneggiatura Gianni Amelio, EDOARDO PETTI, FEDERICO FAVA con LUIGI LO CASCIO, ELIO GERMANO, SARA SERRAIOCCO e per la prima volta LEONARDO MALTESE ANNA CATERINA ANTONACCI, RITA BOSELLO, DAVIDE VECCHI, MARIA CALEFFI, ROBERTO INFURNA con la partecipazione di VALERIO BINASCO, ALBERTO CRACCO, LUCA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022) Il nuovo film divieneoggi inalla 79. Mostra Internazionale d’Artetografica e uscirà in sala l’82022 Il regista: “Non è più tempo di subire né di tollerare qualunque forma di sopruso verso gli individui meno protetti. Questo film vuole infondere il coraggio di ribellarsi” Ilun film disceneggiatura, EDOARDO PETTI, FEDERICO FAVA con LUIGI LO CASCIO, ELIO GERMANO, SARA SERRAIOCCO e per la prima volta LEONARDO MALTESE ANNA CATERINA ANTONACCI, RITA BOSELLO, DAVIDE VECCHI, MARIA CALEFFI, ROBERTO INFURNA con la partecipazione di VALERIO BINASCO, ALBERTO CRACCO, LUCA ...

