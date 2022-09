Non sarai più così bella cara Dea, ma vai benissimo anche così (Di martedì 6 settembre 2022) Monza. La Dea saluta tutti dall’alto. Dopo la sofferta vittoria di Monza la formazione nerazzurra comanda la classifica in solitaria dopo 5 giornate, cosa che non succedeva dal lontano 20 settembre 1964 (seconda giornata allenatore Valcareggi). Non è stata comunque un’Atalanta spumeggiante e ciò sull’onda delle altre 4 giornate nelle quali gli orobici sono stati più cinici che belli. Il primo tempo del Brianteo è stato onestamente di un grigiore immenso, con i nerazzurri imballati e imprecisi e la formazione brianzola che ha fraseggiato bene impegnando in un paio di occasioni Musso (buona la sua prova). Molto meglio i nostri nella ripresa, nella quale l’entrata di Soppy al posto di un inguardabile Zappacosta dà una sferzata al gioco dei Gasp boys. Proprio dai piedi del francese parte l’azione del vantaggio atalantino nel quale è bravissimo il danesino a catapultarsi su un cross di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022) Monza. La Dea saluta tutti dall’alto. Dopo la sofferta vittoria di Monza la formazione nerazzurra comanda la classifica in solitaria dopo 5 giornate, cosa che non succedeva dal lontano 20 settembre 1964 (seconda giornata allenatore Valcareggi). Non è stata comunque un’Atalanta spumeggiante e ciò sull’onda delle altre 4 giornate nelle quali gli orobici sono stati più cinici che belli. Il primo tempo del Brianteo è stato onestamente di un grigiore immenso, con i nerazzurri imballati e imprecisi e la formazione brianzola che ha fraseggiato bene impegnando in un paio di occasioni Musso (buona la sua prova). Molto meglio i nostri nella ripresa, nella quale l’entrata di Soppy al posto di un inguardabile Zappacosta dà una sferzata al gioco dei Gasp boys. Proprio dai piedi del francese parte l’azione del vantaggio atalantino nel quale è bravissimo il danesino a catapultarsi su un cross di ...

