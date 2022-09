Motoscafi e auto storiche per i cento anni di Carlo Riva

(Di martedì 6 settembre 2022) Doppio appuntamento dell'motoclub Storico Italiano sul Lago di Garda con il tradizionale ASI Nautic Show e con la seconda tappa dell'ASI Giovani Cup, per un connubio in perfetto stile "dolce vita"...

... per un connubio in perfetto stile "dolce vita" grazie all'incontro tra gli iconiciRiva e lestoriche: tutti insieme per celebrare il centenario della nascita di Carlo Riva e gli ...