Meteo martedì: anticiclone africano, con punte di oltre 35°C. I dettagli (Di martedì 6 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone africano torna ad alzare la testa sul Mediterraneo centrale e coinvolge anche l’Italia, dove darà luogo ad un inizio settimana in prevalenza stabile, in gran parte soleggiato e con caldo in aumento. Le temperature, già elevate sulle isole maggiori, aumenteranno anche sulle regioni peninsulari nelle prossime 48 ore, portandosi su valori superiori alle medie del periodo. Solo le regioni alpine e il Nordovest rimarranno esposti ad una certa variabilità, data la loro maggior vicinanza ad un profondo centro depressionario che segna il passo ad ovest delle isole britanniche. Il regime anticiclonico tuttavia non avrà lunga vita e già nel corso di martedì sulle Alpi l’instabilità andrà aumentando, a causa del graduale avvicinamento del vortice britannico all’Europa centrale, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’torna ad alzare la testa sul Mediterraneo centrale e coinvolge anche l’Italia, dove darà luogo ad un inizio settimana in prevalenza stabile, in gran parte soleggiato e con caldo in aumento. Le temperature, già elevate sulle isole maggiori, aumenteranno anche sulle regioni peninsulari nelle prossime 48 ore, portandosi su valori superiori alle medie del periodo. Solo le regioni alpine e il Nordovest rimarranno esposti ad una certa variabilità, data la loro maggior vicinanza ad un profondo centro depressionario che segna il passo ad ovest delle isole britanniche. Il regime anticiclonico tuttavia non avrà lunga vita e già nel corso disulle Alpi l’instabilità andrà aumentando, a causa del graduale avvicinamento del vortice britannico all’Europa centrale, ...

