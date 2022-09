Messina, rogo in un negozio di scarpe del centro commerciale Today (Di martedì 6 settembre 2022) E' stato probabilmente un corto circuito ad innescare un incendio all'interno del negozio scarpe&scarpe situato nel centro commerciale Today sulla ex SS114 a Messina. E' successo intorno alle 4.30 ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 settembre 2022) E' stato probabilmente un corto circuito ad innescare un incendio all'interno delsituato nelsulla ex SS114 a. E' successo intorno alle 4.30 ...

