LIVE Italia-Romania calcio femminile in DIRETTA | serve una vittoria per qualificarsi ai Mondiali 2023!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per l’ultima giornata delle qualificazioni del Mondiale di2023. Questa sera, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, la nazionale di Milena Bartolini lotterà per strappare un pass per la prossima rassegna iridata, che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che il regolamento prevede che solo le prime classificate di ogni girone si qualificheranno di diritto al Mondiale, per le altre sarà necessario passare dai play-off. Al momento l’è in testa nel Gruppo G con 8 vittorie, 1 sconfitta e 24 punti complessivi, le lunghezze di vantaggio sulla Svizzera ...