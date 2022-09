Inter | Calhanoglu in conferenza assieme a Inzaghi alla vigilia del Bayern

(Di martedì 6 settembre 2022) Sarà Hakanil giocatore dell’che affiancherà Simonenellastampa di oggi, in programma...

SimoneTogna : #Inter, #Calhanoglu: 'Il Milan è migliorato, ma noi abbiamo il fuoco dentro. Siamo carichi'. - Inter : Grande assist di Calhanoglu e super goal al volo di Barella, da tutte le angolazioni ???? - Inter : Le reazioni a caldo di Lautaro e Calhanoglu dopo la vittoria dei nerazzurri ???? - morristhetop : RT @spondainter: #inter, insieme a mister #inzaghi oggi in conferenza interverrà Hakan #Calhanoglu. #InterBayern [@SimoneTogna] - Marco80555267 : @un_polle @_talebanikov @russ_mario1 Calhanoglu che se ne va a 0 all'Inter, pioli che ha affermato di essere sempre… -

(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic,, Dimarco; Lautaro, Dzeko Bayern Monaco (4 - 2 - 3 - 1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davis; ...Avere lui in campo consentirebbe una staffetta frae Barella, apparsi (soprattutto l'... Oggi Mkhitaryan sta bene, ed è un jolly fondamentale per dare uno strappo a questae pensare che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Oltre al cambio di mentalità serve una scossa sostanziale sul campo, ecco che Inzaghi pensa al doppio avvicendamento tattico ...