Insigne a Prime Video | “Napoli-Liverpool chi se la perde Da Napoletano dovevo dimostrare il triplo”

Insigne parla a Prime Video alla vigilia di Napoli-Liverpool gara che l'ex capitano dei partenopei seguirà dal Canada. Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Prime Video che trasmetterà in esclusiva la prima sfida di Champions League Napoli-Liverpool. Il giocatore ex Napoli ora sta giocando a Toronto dove ha messo a segno una doppietta nell'ultima giornata di Mls. Ma continua a seguire la sua squadra del cuore anche dall'altra parte del globo. Napoli-Liverpool, Insigne: "La squadra può fare molto bene" L'intervista di Insigne a Prime Video andrà in onda già questa sera.

