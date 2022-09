Immobile, problemi col fisco: l’accusa (Di martedì 6 settembre 2022) Grossi guai per Ciro Immobile. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il bomber biancoceleste è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione. La causa sarebbe il suo trasferimento dalla Juventus al Genoa, avvenuto nell’estate del 2012. I due club, con l’accusa non c’entrano nulla, ma il passaggio del centravanti in rossoblù, è stato oggetto di indagine, che poi ha portato al verdetto di pochi giorni fa. Ciro Immobile Lazio L’attaccante della nazionale italiana, dovrà risarcire l’Irpef evasa nel 2012. Immobile ha provato a difendersi, sostenendo che Alessandro Moggi non avrebbe potuto gestire la trattativa e che, quest’ultimo, abbia assegnato un mandato ad un altro agente: Marco Sommella. Vittorio Assenza Leggi su rompipallone (Di martedì 6 settembre 2022) Grossi guai per Ciro. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il bomber biancoceleste è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione. La causa sarebbe il suo trasferimento dalla Juventus al Genoa, avvenuto nell’estate del 2012. I due club, connon c’entrano nulla, ma il passaggio del centravanti in rossoblù, è stato oggetto di indagine, che poi ha portato al verdetto di pochi giorni fa. CiroLazio L’attaccante della nazionale italiana, dovrà risarcire l’Irpef evasa nel 2012.ha provato a difendersi, sostenendo che Alessandro Moggi non avrebbe potuto gestire la trattativa e che, quest’ultimo, abbia assegnato un mandato ad un altro agente: Marco Sommella. Vittorio Assenza

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ????? #Immobile condannato ?? Problemi per il centravanti della #Lazio ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - LeBombeDiVlad : ????? #Immobile condannato ?? Problemi per il centravanti della #Lazio ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - il_prof_13 : @totofaz @IMBili_ Ma l'occasione più ghiotta la Lazio ce l'ha con Immobile ad inizio 2T e c'era la LuLa. Ma non è t… - RominaMercanti : @87miste se chiedendo e rimasi immobile a cercare di capire il significato delle sue parole che venissero da molto… - salvoitori : @ZanAlessandro Con la faccia di chi vede il Governo in carica (te lo voglio ricordare) per gli affari correnti, imp… -