Gettone telefonico, se hai questo in casa hai un tesoro per le mani e non lo sai: ecco quanto vale (Di martedì 6 settembre 2022) Il Gettone telefonico è un disco di metallo un tempo utilizzato per il pagamento delle telefonate effettuate da telefoni pubblici. I primi esemplari di Gettone furono coniati nel 1927 dalla Stipel, concessionaria del servizio di telefonia in Piemonte e Lombardia, in occasione della Fiera Campionaria di Milano. Nel 1959 nacquero i gettoni usati fino al 31 dicembre 2001 quando poi andarono fuori produzione. Oggi alcuni gettoni telefonici sono talmente rari che possono valere una vera e propria fortuna: scopriamo insieme quali sono.



Tutti noi dentro qualche vecchio cassetto possediamo ancora almeno un Gettone telefonico. Il più famoso è senza dubbio quello firmato STIPEL del 1927. Era stato realizzato in lega di rame e nichel (oppure bronzo). Il primissimo Gettone ...

