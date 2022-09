AgenPolitica : SALERNO. LUNEDI’ 5 SETTEMBRE PER NOI MODERATI ARRIVA GAETANO QUAGLIARIELLO - redazionemetis : Svolto l’incontro del #partito in vista della #ElezioniPolitiche2022: «È possibile fare risultato e @La_Calabria a… - AgenPolitica : SALERNO. ARRIVANO I CENTRISTI: NEI PROSSIMI GIORNI IN CITTA’ GIOVANNI TOTI E GAETANO QUAGLIARIELLO -

Cronache Salerno

'Il Pnrr non è un tabù e dovrebbe essere rinegoziato nell'interesse dell'Europa'. Parola di, leader di Noi Moderati, giunto a Salerno per un dibattito coi candidati del territorio in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Pnrr 'Il Piano - ha spiegato ...Gli fa eco il senatore, coordinatore nazionale di 'Italia al Centro': "Un conflitto, convenzionale o non convenzionale che sia, non è mai un pranzo di gala. Non esistono ... Gaetano Quagliariello: "Il mio non è stato un passo indietro bensì in avanti, per rilanciare Salerno" POLICORO (MT) - “Penso davvero che la nostra lista sia la vera novità che proponiamo agli italiani, l’unico elemento nuovo nel quadro politico degli ultimi ...Roma, 3 set. Adnkronos) – Matteo Salvini rilancia sulla modifica o addirittura l'eliminazione delle sanzioni alla Russia. Lo fa prima a Fano: "E' l'unico caso al mondo in cui le sanzioni che dovrebber ...