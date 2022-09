Ecco le prime immagini di Moonage Daydream, il docufilm su David Bowie (Di martedì 6 settembre 2022) Da Brett Morgen, regista premio oscar già autore di Cobain: Montage of Heck, sulla vita del leggendario frontman dei Nirvana, arrivano le prime immagini di Moonage Daydream, docufilm su David Bowie. L’opera è un docufilm “immersivo e psichedelico” sulla vita multiforme dell’artista inglese. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 27, 28 e 29 settembre per Universal Pictures, promette di mostrarci immagini inedite del cantante britannico, sia di concerti mai visti prima che della sua vita privata. I fotogrammi ci mostrano i colori sgargianti delle sue esibizioni, un trip allucinogeno di toni accesi e acidi. Giochi di luci e ombre che forse ci racconteranno anche le luci e le ombre della stella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Da Brett Morgen, regista premio oscar già autore di Cobain: Montage of Heck, sulla vita del leggendario frontman dei Nirvana, arrivano ledisu. L’opera è un“immersivo e psichedelico” sulla vita multiforme dell’artista inglese. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 27, 28 e 29 settembre per Universal Pictures, promette di mostrarciinedite del cantante britannico, sia di concerti mai visti prima che della sua vita privata. I fotogrammi ci mostrano i colori sgargianti delle sue esibizioni, un trip allucinogeno di toni accesi e acidi. Giochi di luci e ombre che forse ci racconteranno anche le luci e le ombre della stella ...

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #6settembre: 'Juve da marziani', 'Juve più forte tra le italiane', 'Juve c… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ?? Gaetano D’Agostino, ex tra le altre di #Roma e #Udinese, ha parlato ai microfoni di @serieAnews_com ?? Cosa non ha f… - CapitainCandela : RT @MiyakeEau: Ecco qui come la fascista Meloni ha aperto la sua campagna elettorale. Lo capite che è una delle prime mosse per eliminare l… - GentilAlessia : RT @serieAnews_com: ?? Gaetano D’Agostino, ex tra le altre di #Roma e #Udinese, ha parlato ai microfoni di @serieAnews_com ?? Cosa non ha f… - serieAnews_com : ?? Gaetano D’Agostino, ex tra le altre di #Roma e #Udinese, ha parlato ai microfoni di @serieAnews_com ?? Cosa non… -