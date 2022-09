Covid, l'Aifa dà l'ok ai vaccini aggiornati a Omicron 1: via libera per fragili e over 60 (Di martedì 6 settembre 2022) L' Aifa ha dato l'ok ai vaccini anti - Covid adattati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2. La decisione della Commissione tecnico - scientifica dell'Aifa arriva dopo l'ok del primo ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) L'ha dato l'ok aianti -adattati contro la variante1 del virus SarsCoV2. La decisione della Commissione tecnico - scientifica dell'arriva dopo l'ok del primo ...

GiovaQuez : Via libera da Aifa a vaccini bivalenti contro il #COVID - fanpage : Da oggi l’Italia dà via libera ai vaccini anti covid adattati contro Omicron per tutti gli over 12 - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Incredibile: ora Aifa e Iss litigano persino sui morti L’Istituto di Sanità dice… - GaleazzoLorenzo : RT @AStramezzi: E finalmente (??) AIFA approva le nuove tre dosi di vaccini (5ª, 6ª e 7ª dose) che debiliteranno il sistema immunitario crea… - ToniDianaGroup : RT @AStramezzi: E finalmente (??) AIFA approva le nuove tre dosi di vaccini (5ª, 6ª e 7ª dose) che debiliteranno il sistema immunitario crea… -