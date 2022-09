Conte: “Chi difende il Rdc voterà noi, non Di Maio, perché ha abiurato a tutte le battaglie del M5S” (Di martedì 6 settembre 2022) “Di Maio ha percentuali molto basse, non ha molto senso votarlo…“. Dunque, secondo il leader del M5S, chi tiene a difendere il Reddito di cittadinanza, dovrebbe votare lui e non Di Maio perché, spiega, perché “Soprattutto ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera“. Conte: “I due mandati? La regola della turnazione andrebbe adottata da tutte le forze politiche, per non diventare mestieranti” Riguardo poi alla spinosa questione interna al Movimento, relativa ai due andati, Conte dimostra di essersi perfettamente ‘allineato’: “Fico, Taverna, Bonafede, Toninelli non ci mancheranno perché ci aiuteranno dall’esterno. Anzi – ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) “Diha percentuali molto basse, non ha molto senso votarlo…“. Dunque, secondo il leader del M5S, chi tiene are il Reddito di cittadinanza, dovrebbe votare lui e non Di, spiega,“Soprattutto haleM5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera“.: “I due mandati? La regola della turnazione andrebbe adottata dale forze politiche, per non diventare mestieranti” Riguardo poi alla spinosa questione interna al Movimento, relativa ai due andati,dimostra di essersi perfettamente ‘allineato’: “Fico, Taverna, Bonafede, Toninelli non ci mancherannoci aiuteranno dall’esterno. Anzi – ...

lauraboldrini : Gli attacchi di Conte e IV a @EnricoLetta non riescono a cancellare un dato di realtà: solo il Pd può competere nei… - davidallegranti : A breve Beppe Conte contro chi ha governato con il Pd e con la Lega - gib_barbara : Che pena! Detto da chi sfornava i DPCM di notte senza mai passare dal Parlamento! Ma qualcosa ricorda o è troppo co… - roxgiuse : @jacopo_iacoboni la tua falsità fa veramente ribrezzo. La frase di Conte, che non voto e non voterò mai, significav… - ilfoglio_it : Giuseppe Conte è intervenuto di nuovo sulla situazione del conflitto in Ucraina, smarcandosi dalla strategia italia… -