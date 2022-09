“Carabinieri infami e figli di cani”, canta Fedez. Per il pm non è un insulto “ma solo una provocazione” (Di martedì 6 settembre 2022) “La canzone ‘Tu come li chiami’ non ha i connotati del vilipendio ma solo quelli – penalmente irrilevanti – della critica aspra, della provocazione e della ricerca spasmodica della notorietà”. Con questa motivazioni la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto l’archiviazione del procedimento contro il cantante Fedez a un anno dalla denuncia presentata dall’associazione ‘Pro territorio e cittadini onlus‘ per vilipendio delle forze armate dello Stato. I Carabinieri che Fedez non ama difesi da un’associazione Al rapper si contesta, in particolare, l’aver definito nel testo Carabinieri e militari come ‘infami e figli di cani’. “Si tratta dunque di valutare se e come l’espressione infami sia una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) “La canzone ‘Tu come li chiami’ non ha i connotati del vilipendio maquelli – penalmente irrilevanti – della critica aspra, dellae della ricerca spasmodica della notorietà”. Con questa motivazioni la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto l’archiviazione del procedimento contro ilntea un anno dalla denuncia presentata dall’associazione ‘Pro territorio e cittadini onlus‘ per vilipendio delle forze armate dello Stato. Ichenon ama difesi da un’associazione Al rapper si contesta, in particolare, l’aver definito nel testoe militari come ‘di’. “Si tratta dunque di valutare se e come l’espressionesia una ...

