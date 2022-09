Bruno Barbieri: “Il migliore è Cannavacciuolo. Sono stato nel suo ristorante, cucinavano lui e Locatelli. Mi sono detto: ‘Se qui mi fanno pagare sono rovinato'” (Di martedì 6 settembre 2022) “‘Masterchef‘ è stata la benedizione di Gesù. Il coronamento di una vita professionale. Ho fatto tutte le edizioni, sono l’unico e ancora mi ricordo il colloquio iniziale, sulla pernice. Prima di questa trasmissione le persone andavano al ristorante per riempirsi la pancia, ora sanno tante cose in più. È un programma internazionale ma, diciamolo, in Italia lo facciamo meglio che altrove, anche per la nostra storia. Abbiamo dato il via a un cambiamento che adesso sento come necessario anche nel mondo dell’hôtellerie, spesso fermo agli anni Settanta”. A dirlo è Bruno Barbieri in un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre a cuore aperto la sua vita, parlando dei motivi che lo hanno spinto a scegliere il mestiere del cuoco (“ho pensato ad un mestiere che mi permettesse di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) “‘Masterchef‘ è stata la benedizione di Gesù. Il coronamento di una vita professionale. Ho fatto tutte le edizioni,l’unico e ancora mi ricordo il colloquio iniziale, sulla pernice. Prima di questa trasmissione le persone andavano alper riempirsi la pancia, ora sanno tante cose in più. È un programma internazionale ma, diciamolo, in Italia lo facciamo meglio che altrove, anche per la nostra storia. Abbiamo dato il via a un cambiamento che adesso sento come necessario anche nel mondo dell’hôtellerie, spesso fermo agli anni Settanta”. A dirlo èin un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre a cuore aperto la sua vita, parlando dei motivi che lo hanno spinto a scegliere il mestiere del cuoco (“ho pensato ad un mestiere che mi permettesse di ...

napolista : Bruno Barbieri: «A Masterchef ho litigato solo una volta con Cracco, per i passatelli con le vongole» Al CorSera:… - ChiaraMaff : RT @dorinileonardo: Le navi da crociera, l'America e Masterchef. Bello l'incontro di @ChiaraMaff con Bruno Barbieri (che ha accumulato sett… - piezfive : @sonoagataaa io l'ho scoperto ieri grazie a bruno barbieri e 4 hotel we are on the same boat gurl - dorinileonardo : Le navi da crociera, l'America e Masterchef. Bello l'incontro di @ChiaraMaff con Bruno Barbieri (che ha accumulato… - chefcecio : Bruno Barbieri: «Papà non mi voleva cuoco. Il migliore? Cannavacciuolo»- -