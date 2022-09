Alessandro | suicida a 13 anni | l' ultimo messaggio all' ex fidanzatina Anche due ragazze tra gli indagati

AristarcoScann1 : RT @Moonlightshad1: Ragazzino che con tutta probabilità è morto suicida. Ma nemmeno stavolta sono usciti i tweet indignati dei politici che… - Reietto2 : RT @Moonlightshad1: Ragazzino che con tutta probabilità è morto suicida. Ma nemmeno stavolta sono usciti i tweet indignati dei politici che… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Ragazzino che con tutta probabilità è morto suicida. Ma nemmeno stavolta sono usciti i tweet indignati dei politici che… - Luciana_2May : RT @Tg3web: Dolore e incredulità a Gragnano per la morte di Alessandro, suicida a 13 anni. Dopo la scoperta di messaggi con insulti e minac… - MammaSlavic : RT @Tg3web: Dolore e incredulità a Gragnano per la morte di Alessandro, suicida a 13 anni. Dopo la scoperta di messaggi con insulti e minac… -

Morto a 13 anni dopo un volo dal quarto piano, spunta la chat segreta di minacce ad: 'Ti devi uccidere', 13enne: indagata anche l'ex fidanzatasi era tolto la ...Il suicidio diChe il disagio giovanile sia crescente è sotto gli occhi di tutti: basti pensare, solo ultimo in ordine di tempo, alla fine di, il 13ennea Gragnano , ...Tra i sei indagati per la morte di Alessandro, il 13enne di Gragnano (Napoli) suicida che si è lanciato dal balcone di casa al quarto piano, ci sono anche due ragazze. Una di loro ...Il sindaco Nello D'Auria ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del dolore nel quale dire addio ad Alessandro: sarà domattina, 7 settembre ...