Aggressione in carcere, Matera (FdI): “Prendere misure adeguate” (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, interviene in una nota stampa sull’Aggressione ai danni di alcuni agenti di Polizia Penitenziaria da parte di un detenuto: “Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha reso noto che al carcere di Benevento è avvenuto, purtroppo, un nuovo episodio di violenza da parte di un detenuto contro alcuni agenti di polizia penitenziaria che erano in servizio questa mattina” continua Matera. “Innanzitutto, – scrive – voglio esprimere la solidarietà di FdI ai tre agenti aggrediti e portati in ospedale per gli accertamenti del caso, ma la solidarietà non basta: chiediamo alle istituzioni preposte una maggiore attenzione per una categoria che chiede soltanto di poter lavorare in sicurezza, dotata dei necessari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenico, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, interviene in una nota stampa sull’ai danni di alcuni agenti di Polizia Penitenziaria da parte di un detenuto: “Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha reso noto che aldi Benevento è avvenuto, purtroppo, un nuovo episodio di violenza da parte di un detenuto contro alcuni agenti di polizia penitenziaria che erano in servizio questa mattina” continua. “Innanzitutto, – scrive – voglio esprimere la solidarietà di FdI ai tre agenti aggrediti e portati in ospedale per gli accertamenti del caso, ma la solidarietà non basta: chiediamo alle istituzioni preposte una maggiore attenzione per una categoria che chiede soltanto di poter lavorare in sicurezza, dotata dei necessari ...

