Victoria Beckham, l’appuntamento con David è sempre come la prima volta: il suo abito è impeccabile (Di lunedì 5 settembre 2022) A guardarla non si direbbe che nel 2024 compirà 50 anni. Eppure Victoria Beckham, nonostante le quattro gravidanze e il giro di boa del mezzo secolo quasi raggiunto, vanta ancora un fisico tonico, asciutto e allenato. Tanto da potersi permettere di indossare praticamente di tutto. Victoria Beckham in perfetta forma per l’appuntamento galante con David Beckham Lo dimostra il breve video tutorial pubblicato ieri dall’ex Spice Girl, che nel consigliare uno dei tanti prodotti della sua beauty routine sfoggia un abitino nero con profondo scollo a V, perfetto per questa fine estate. La cantante e imprenditrice si è concessa ieri un’uscita romantica con il suo David Beckham e ha pensato bene di optare per un outfit elegante, ma non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 settembre 2022) A guardarla non si direbbe che nel 2024 compirà 50 anni. Eppure, nonostante le quattro gravidanze e il giro di boa del mezzo secolo quasi raggiunto, vanta ancora un fisico tonico, asciutto e allenato. Tanto da potersi permettere di indossare praticamente di tutto.in perfetta forma pergalante conLo dimostra il breve video tutorial pubblicato ieri dall’ex Spice Girl, che nel consigliare uno dei tanti prodotti della sua beauty routine sfoggia un abitino nero con profondo scollo a V, perfetto per questa fine estate. La cantante e imprenditrice si è concessa ieri un’uscita romantica con il suoe ha pensato bene di optare per un outfit elegante, ma non ...

sgtstardust_ : quindi mi state dicendo che in un universo parallelo victoria beckham ha organizzato il mio matrimonio con joseph q… - LaMaiNaGioia : @vaorainonda la versione italiana di Victoria Beckham ?? - icathemermaid : Victoria Beckham ha sempre ragione in ogni caso - icathemermaid : Vorrei moltissimo sapere i dettagli di questa faida tra Nicola Peltz e Victoria Beckham - flywithselena_ : io VIVO per il drama tra Victoria a Beckham e Nicola Peltz -

Victoria Beckham, l'appuntamento con David è sempre come la prima volta: il suo abito è impeccabile ilgazzettino.it Beauchamp nominata CEO di Victoria Beckham Beauty Victoria Beckham Beauty ha nominato Katia Beauchamp nuovo CEO. L’imprenditrice americana è la co-fondatrice di Birchbox, un’azienda pioniera delle beauty box in abbonamento, che ha guidato fino alla s ... Victoria Beckham, l'appuntamento con David è sempre come la prima volta: il suo abito è impeccabile A guardarla non si direbbe che nel 2024 compirà 50 anni. Eppure Victoria Beckham, nonostante le quattro gravidanze e il giro di boa del mezzo secolo quasi raggiunto, vanta ancora ... Victoria Beckham Beauty ha nominato Katia Beauchamp nuovo CEO. L’imprenditrice americana è la co-fondatrice di Birchbox, un’azienda pioniera delle beauty box in abbonamento, che ha guidato fino alla s ...A guardarla non si direbbe che nel 2024 compirà 50 anni. Eppure Victoria Beckham, nonostante le quattro gravidanze e il giro di boa del mezzo secolo quasi raggiunto, vanta ancora ...