Ultime Notizie Roma del 05-09-2022 ore 20:10 (Di lunedì 5 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione gas Russo prevedibile balzo del prezzo sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al nord stream comunicato venerdì a mercati chiusi deciso da gazprom per presunti problemi tecnici Nicolas energetico Russo annunciato lo scorso venerdì la sospensione dell’attività di pompaggio di gas liquefatto Presso lo stabilimento a nord-ovest di San Pietroburgo Dimmi la nota si legge che è stata rivela una perdita di olio alla turbina Nord quindi l’impianto non può operare in sicurezza a causa del danno subito per questo prosegue il testo senza indicare una data di riapertura la stazione del treno a chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie andiamo nel Regno Unito l 09 premier inglese l’ex ministro degli Esteri britannico e si insedierà ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione gas Russo prevedibile balzo del prezzo sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al nord stream comunicato venerdì a mercati chiusi deciso da gazprom per presunti problemi tecnici Nicolas energetico Russo annunciato lo scorso venerdì la sospensione dell’attività di pompaggio di gas liquefatto Presso lo stabilimento a nord-ovest di San Pietroburgo Dimmi la nota si legge che è stata rivela una perdita di olio alla turbina Nord quindi l’impianto non può operare in sicurezza a causa del danno subito per questo prosegue il testo senza indicare una data di riapertura la stazione del treno a chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie andiamo nel Regno Unito l 09 premier inglese l’ex ministro degli Esteri britannico e si insedierà ...

