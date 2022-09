Uccise i genitori, Benno Neumair nega il depistaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) E' ripreso il processo in Corte d'Assise a Bolzano a carico di Benno Neumari accusato dell'omicidio della mamma e del papa'. Davanti ai giudici, magistrati e periti di parte, il giovane bolzanino e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) E' ripreso il processo in Corte d'Assise a Bolzano a carico diNeumari accusato dell'omicidio della mamma e del papa'. Davanti ai giudici, magistrati e periti di parte, il giovane bolzanino e' ...

zazoomblog : Uccise i genitori Benno Neumair nega il depistaggio - #Uccise #genitori #Benno #Neumair - patri_m_61 : RT @AStramezzi: @LaVeritaWeb Parlano parenti di vittime uccise dal folle protocollo imposto da AIFA Una di queste C M perse entrambi i gen… - ILPOPOLODITALIA : @unabNorma Cosa vorrebbe dire questo tweet, che Rita Dalla Chiesa fa parte di quella mafia che le uccise i genitori… - FuoriIncuboUe : RT @AStramezzi: @LaVeritaWeb Parlano parenti di vittime uccise dal folle protocollo imposto da AIFA Una di queste C M perse entrambi i gen… - Danithefree : RT @AStramezzi: @LaVeritaWeb Parlano parenti di vittime uccise dal folle protocollo imposto da AIFA Una di queste C M perse entrambi i gen… -