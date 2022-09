Samantha Cristoforetti fa luce sul fattore fisiologico nello spazio: “Scocciatura” (Di lunedì 5 settembre 2022) Lo spazio la sua seconda casa, Samantha Cristoforetti enuncia un lato femminile singolare che desta molta curiosità. “AstroSamantha” è ancora in giro per lo spazio. Tiene gli appassionati con il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 5 settembre 2022) Lola sua seconda casa,enuncia un lato femminile singolare che desta molta curiosità. “Astro” è ancora in giro per lo. Tiene gli appassionati con il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Link4Universe : Oggi ho scoperto che Samantha Cristoforetti non esiste. ... cosa faccio divulgazione a fare ?? - Link4Universe : Samantha Cristoforetti riguardo alle mestruazioni in orbita e nello spazio in generale - Renato_Corghi : Buongiorno vi presento i negazionisti di Samantha Cristoforetti - 13miele : RT @dailydrama2022: 04 Settembre 2022 I negazionisti di Samantha Cristoforetti - rumba_magica : RT @Link4Universe: Oggi ho scoperto che Samantha Cristoforetti non esiste. ... cosa faccio divulgazione a fare ?? -